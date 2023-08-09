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«Это неприятно»: оголившуюся в кадре Тому унизила родная дочь

9 августа 2023 06:00
«Это неприятно»: оголившуюся в кадре Тому унизила родная дочь

Ирина Лачина не оценила смелый поступок матери.

Самой важной и яркой ролью для многих поклонников Светланы Томы остается ее героиня цыганка Рада в фильме «Табор уходит в небо». Зрители в 1976 году оказались поражены смелостью создателей картины: в кадре актриса полностью обнажалась, что воспринималось как вызов и провокация. Тома мгновенно стала популярна, причем не только в СССР, но и в Европе, где ленту показали на кинофестивалях.

Как выяснилось, наследница актрисы Ирина Лачина была не в восторге от поступка матери. Вероятно, наложился и тот факт, что увидела картину девочка в возрасте 4 лет. И с тех пор за оголившуюся в фильме Тому молодая актриса испытывала только стыд, подчеркивая, что для выражения эмоций в кадре есть и другие, более пристойные способы.

К тому же это отразилось на всей дальнейшей карьере Лачиной. Она по сей день считает для себя невозможными съемки в кино в обнаженном виде.

«Не понимаю, ради какого искусства я должна идти на такие жертвы? Мне это неприятно», — заявила актриса.

Фото: Legion-Media
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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