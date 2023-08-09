«Это неприятно»: оголившуюся в кадре Тому унизила родная дочь

Самой важной и яркой ролью для многих поклонников Светланы Томы остается ее героиня цыганка Рада в фильме «Табор уходит в небо». Зрители в 1976 году оказались поражены смелостью создателей картины: в кадре актриса полностью обнажалась, что воспринималось как вызов и провокация. Тома мгновенно стала популярна, причем не только в СССР, но и в Европе, где ленту показали на кинофестивалях.

Как выяснилось, наследница актрисы Ирина Лачина была не в восторге от поступка матери. Вероятно, наложился и тот факт, что увидела картину девочка в возрасте 4 лет. И с тех пор за оголившуюся в фильме Тому молодая актриса испытывала только стыд, подчеркивая, что для выражения эмоций в кадре есть и другие, более пристойные способы.

К тому же это отразилось на всей дальнейшей карьере Лачиной. Она по сей день считает для себя невозможными съемки в кино в обнаженном виде.