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Плохие девчонки
Киноафиша Плохие девчонки

Спектакль Плохие девчонки

18+
Продолжительность 1 час 50 минут, без антракта
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Театральная комедия «Плохие девчонки»: Захватывающее и смешное путешествие в мир женщин

Театральная компания «Миллениум» представляет вам новую комедию «Плохие девчонки», которая обещает стать настоящим хитом! Эта постановка затронет не только смех, но и самые глубокие чувства зрителей, предлагая погружение в историю трех абсолютно разных женщин, оказавшихся в одной квартире.

Три героини, три судьбы

  • Марта — добросовестная учительница, которой наскучила рутина и которая мечтает о переменах, но не знает, с чего начать.
  • Эмма — веселая и импульсивная хозяйка модного магазина, которая постоянно ищет приключений и не боится делать необдуманные шаги.
  • Рита — врач скорой помощи, которая ежедневно спасает жизни, но в суматохе забот не находит времени на свою личную жизнь.

Эти три совершенно разные женщины волей судьбы оказались под одной крышей и столкнулись с проблемами, которые, казалось бы, невозможно решить. Но каждую из них тянет к переменам, и именно они, несмотря на свои различия, могут помочь друг другу найти счастье.

В поисках перемен и смысла жизни

Женщины мечтают изменить свою жизнь, но повседневные заботы и нерешённые проблемы часто затягивают их в старую реальность. Эта комедия поднимет важные вопросы о том, что важно в жизни, и насколько стоит бороться за перемены, если цена за них велика.

Неожиданные повороты и трогательный финал

Не пропустите удивительную актерскую игру и неожиданные повороты событий. Спектакль «Плохие девчонки» оставит вас с массой вопросов о собственных жизненных приоритетах и поможет по-новому взглянуть на проблемы и радости, с которыми сталкиваются все мы.

Погружение в мир эмоций и вдохновения

Приготовьтесь к весёлым и трогательным моментам, которые заставят задуматься, что значит быть счастливым и какие перемены можно сделать в жизни для того, чтобы обрести настоящее счастье!

Режиссер
Эдуард Радзюкевич
В ролях
Татьяна Васильева
Олеся Железняк
Анна Казючиц
Ирина Лачина
Указан полный состав с заменами

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

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