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Возведя на престол жену Петра Великого и свою любовницу Екатерину I, Меншиков получает неограниченную власть, вызывая тем самым зависть и возмущение своих прежних союзников по перевороту. Воспользовавшись его отсутствием, они составляют заговор против Светлейшего. Но вновь удача сопутствует смелому любимцу фортуны: получив предупреждение о смертельной опасности, он уходит от ареста и проникает в будуар императрицы.