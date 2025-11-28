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Киноафиша Фильмы Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 2. Завещание императрицы

Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 2. Завещание императрицы

, 2000
Tayny dvortsovykh perevorotov. Rossiya, vek XVIII-yy. Film 2. Zaveschanie imperatritsy
Россия / драма, исторический / 18+

О фильме

Возведя на престол жену Петра Великого и свою любовницу Екатерину I, Меншиков получает неограниченную власть, вызывая тем самым зависть и возмущение своих прежних союзников по перевороту. Воспользовавшись его отсутствием, они составляют заговор против Светлейшего. Но вновь удача сопутствует смелому любимцу фортуны: получив предупреждение о смертельной опасности, он уходит от ареста и проникает в будуар императрицы.

В ролях

Наталия Егорова
Наталия Егорова
Сергей Шакуров
Сергей Шакуров
Екатерина Никитина
Екатерина Никитина
Ирина Лачина
Ирина Лачина
Дмитрий Веркеенко
Александр Корженков
Нина Русланова
Нина Русланова
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2000

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 28 ноября 2025

Отзывы о фильме

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