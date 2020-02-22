Российский сериал «Детектив на миллион» – это история о противостоянии честной следовательницы Ульяны Соколовой и скорбящего бизнесмена Олега Филатова. Они расследуют одно и то же дело, но у каждого есть свои методы и свои причины не доверять друг другу. Филатов год назад похоронил жену и жаждет найти ее убийцу. А Соколова подозревает его в преступлении, думая, что мужчина пошел на самосуд, чтобы отомстить за супругу. В итоге этой несовместимой парочке приходится работать вместе, чтобы узнать правду.