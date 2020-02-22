Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Детектив на миллион
Постер к сериалу Детектив на миллион
Постер к сериалу Детектив на миллион
Постер к сериалу Детектив на миллион
Постер к сериалу Детектив на миллион
Рейтинги
мало голосов
Оцените
5 постеров
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Детектив на миллион
Детектив на миллион (2020 - 2021) Детектив на миллион 12+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность 12 часов 0 минут
О чем сериал

Российский сериал «Детектив на миллион» – это история о противостоянии честной следовательницы Ульяны Соколовой и скорбящего бизнесмена Олега Филатова. Они расследуют одно и то же дело, но у каждого есть свои методы и свои причины не доверять друг другу. Филатов год назад похоронил жену и жаждет найти ее убийцу. А Соколова подозревает его в преступлении, думая, что мужчина пошел на самосуд, чтобы отомстить за супругу. В итоге этой несовместимой парочке приходится работать вместе, чтобы узнать правду.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Ирина Рахманова
Ирина Рахманова
Алексей Войтюк
Ирина Лачина
Ирина Лачина
Татьяна Веденеева
Татьяна Веденеева
Данила Шевченко
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Детектив на миллион - Детектив на миллион Детектив на миллион
2020, 4 эпизода
 
Детектив на миллион - Жертвы искусства Жертвы искусства
2020, 4 эпизода
 
Детектив на миллион - Оборотень Оборотень
2021, 4 эпизода
 
Детектив на миллион - Расплата Расплата
2021, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
Related video
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Приложение киноафиши