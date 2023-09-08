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Кровь с молоком: внучка главной цыганки СССР совсем не похожа на родню (фото)

8 сентября 2023 18:15
Кровь с молоком: внучка главной цыганки СССР совсем не похожа на родню (фото)

Девушка не унаследовала экзотическую красоту Светланы Томы.

Премьера фильма «Табор уходит в небо» в 1976 году имела невероятный успех в Советском Союзе. Картина сразу же сделала популярной исполнительницу главной роли Светлану Тому. Актрису окрестили главной цыганкой СССР — зрители не могли отвести от нее глаз на экране.

Несмотря на то, что она много снималась и далее, эта роль осталась главной в ее карьере. По ее стопам пошла и дочь. Сейчас Ирина Лачина и сама известная актриса, которая унаследовала и талант матери, и ее экзотическую красоту.

Удивительно, но ее наследница при этом не продолжила династию ярких брюнеток. Внучка главной цыганки СССР совсем не похожа на звездную бабушку. 31-летняя Мария Будрина — привлекательная рослая блондинка со светлыми глазами и пышными формами. Она тоже увлеклась творчеством, но получила профессию не актрисы, а режиссера.

Кстати, Светлана Тома очень тепло общается с внучкой. Звезда СССР много времени уделяла ее воспитанию в детстве и стремилась стать заботливой бабушкой.

Кровь с молоком: внучка главной цыганки СССР совсем не похожа на родню (фото)
Фото: Legion-Media, кадр из фильма "Табор уходит в небо" 1976, соцсети
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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