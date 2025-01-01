Меню
Ли Дж. Кобб
Награды
Награды и номинации Ли Дж. Кобба
Lee J. Cobb
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Ли Дж. Кобба
Оскар 1959
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Оскар 1955
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1964
Лучший актёр второго плана
Номинант
Золотой глобус 1958
Лучший актёр второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 1967
Outstanding Single Performance by an Actor in a Leading Role in a Drama
Номинант
Primetime Emmy Awards 1960
Outstanding Single Performance by an Actor (Lead or Support)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1958
Actor - Best Single Performance - Lead or Support
Номинант
