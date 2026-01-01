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Нина Дегг Филиппусдоуттир
Nína Dögg Filippusdóttir
Киноафиша
Персоны
Нина Дегг Филиппусдоуттир
Нина Дегг Филиппусдоуттир
Nína Dögg Filippusdóttir
Дата рождения
25 февраля 1974
Возраст
52 года
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Рейкьявик, Исландия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.9
Капкан
(2015)
7.6
Игра
(2023)
7.4
Каменное сердце
(2016)
Фильмография Нина Дегг Филиппусдоуттир
7.2
Президент Вигдис
биография, драма, мини-сериал
2025, Исландия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.6
Игра
Villibráð
комедия, драма
2023, Исландия
7
Убийства в Вальгалле
драма, криминал, детектив
2019, Исландия
6.9
Заключенные
драма, криминал, мини-сериал
2017, Исландия
7.4
Каменное сердце
Hjartasteinn
драма
2016, Исландия / Дания
7.9
Капкан
криминал, триллер, детектив
2015, Исландия/Дания/Финляндия/Швеция/Норвегия
6.2
Путешествие задом наперед
Bakk
комедия
2015, Исландия
6.6
Брак по-исландски
Sveitabrúðkaup
комедия
2008, Исландия
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