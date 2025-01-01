Меню
Постер сериала Президент Вигдис
Киноафиша Сериалы Президент Вигдис

Президент Вигдис (2025 - 2025)

Vigdís 18+
Год выпуска 2025
Страна Исландия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 59 минут
Телеканал Ríkisútvarpið
Продолжительность сериала 3 часа 56 минут

О чем сериал

Начало 1980-х. Впервые в истории человечества на пост президента избирается женщина — главой Исландии становится незамужняя мать-одиночка Вигдис Финнбогадоуттир. Сложности послевоенного времени закалили характер юной Вигдис, позволив ей пройти путь от скромной иностранной студентки Сорбонны до руководительницы театра в Рейкьявике. Культурная чиновница, поначалу она не планировала заниматься государственной деятельностью, но со временем поменяла своё отношение к политике, четыре раза выиграв выборы и превратившись в своей стране в символ нового времени.

Нина Дегг Филиппусдоуттир
Йоуханнес Хейкьюр Йоуханнессон
Кристин Тора Харальдсдоттир
Elín Hall
Magnús Ragnarsson
Свеинн Геирссон
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

7.4 IMDb
Сезоны
Президент Вигдис - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2025, 4 эпизода
 
