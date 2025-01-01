Начало 1980-х. Впервые в истории человечества на пост президента избирается женщина — главой Исландии становится незамужняя мать-одиночка Вигдис Финнбогадоуттир. Сложности послевоенного времени закалили характер юной Вигдис, позволив ей пройти путь от скромной иностранной студентки Сорбонны до руководительницы театра в Рейкьявике. Культурная чиновница, поначалу она не планировала заниматься государственной деятельностью, но со временем поменяла своё отношение к политике, четыре раза выиграв выборы и превратившись в своей стране в символ нового времени.