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Макс Бесетт де Мальглев
Max Baissette de Malglaive
Киноафиша
Персоны
Макс Бесетт де Мальглев
Макс Бесетт де Мальглев
Max Baissette de Malglaive
Дата рождения
19 июня 2000
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Париж, Франция
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
7.0
22 пули. Бессмертный
(2010)
6.8
Версаль
(2008)
6.7
Убийца по имени Неро
(2025)
Фильмография Макс Бесетт де Мальглев
6.7
Убийца по имени Неро
драма, приключения, исторический, мини-сериал
2025, Франция
5
Мужчины на грани нервного срыва
Hommes au bord de la crise de nerfs
комедия
2022, Франция / Бельгия
5.5
Брат и сестра
Frère et soeur
драма
2022, Франция
Смотреть трейлер
Рецензия
6.4
Умник
Monsieur je-sais-tout
комедия, драма
2018, Франция
6.1
Расплата
Mea culpa
боевик, криминал, триллер
2014, Франция / Бельгия / США
7
22 пули. Бессмертный
22 bullets aka L’immortel
криминал
2010, Франция
Смотреть трейлер
Рецензия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.8
Версаль
Versailles
драма
2008, Франция
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