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Макс Бесетт де Мальглев Max Baissette de Malglaive
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Макс Бесетт де Мальглев

Max Baissette de Malglaive

Дата рождения
19 июня 2000
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Париж, Франция
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой боевиков

Популярные фильмы

22 пули. Бессмертный 7.0
22 пули. Бессмертный (2010)
Версаль 6.8
Версаль (2008)
Убийца по имени Неро 6.7
Убийца по имени Неро (2025)

Фильмография Макс Бесетт де Мальглев

Убийца по имени Неро 6.7
Убийца по имени Неро
драма, приключения, исторический, мини-сериал 2025, Франция
Мужчины на грани нервного срыва 5
Мужчины на грани нервного срыва Hommes au bord de la crise de nerfs
комедия 2022, Франция / Бельгия
Брат и сестра 5.5
Брат и сестра Frère et soeur
драма 2022, Франция
Смотреть трейлер Рецензия
Умник 6.4
Умник Monsieur je-sais-tout
комедия, драма 2018, Франция
Расплата 6.1
Расплата Mea culpa
боевик, криминал, триллер 2014, Франция / Бельгия / США
22 пули. Бессмертный 7
22 пули. Бессмертный 22 bullets aka L’immortel
криминал 2010, Франция
Смотреть трейлер Рецензия
Версаль 6.8
Версаль Versailles
драма 2008, Франция
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