Поколение Маугли
Билеты от 1000₽
Киноафиша Поколение Маугли

Спектакль Поколение Маугли

Постановка
МХТ им. Чехова 6+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Музыкальный спектакль «Поколение Маугли» — благотворительный проект с большой целью

«Поколение Маугли» — это совместный благотворительный проект Московского Художественного театра имени А. П. Чехова и Фонда Константина Хабенского. Спектакль был впервые представлен в 2014 году и с тех пор уже побывал в разных городах России. В 2021 году проект возобновился в Москве, а в 2022 стал репертуарным спектаклем театра.

Влияние на жизнь детей

За время существования проекта «Поколение Маугли» Фонд Хабенского получил более 86 миллионов рублей, что позволило оказать медицинскую помощь более 100 подопечным в 145 случаях. На сцене спектакля выступают более 120 юных артистов, а среди них — известные актеры, такие как Константин Хабенский, Тимур Родригез, Полина Гагарина и другие.

Не только искусство, но и поддержка

«Поколение Маугли» не просто продолжает театральные традиции, но и привлекает зрителей к благотворительности. Каждое приобретенное билет означает участие в поддержке детей и молодых людей с опухолями головного и спинного мозга — подопечных Фонда Хабенского.

Идея и содержание спектакля

Константин Хабенский описывает спектакль как «яркий музыкальный, драматический и танцевальный». В «Поколении Маугли» пересекаются дружба, любовь и жизненные испытания на фоне современного города. Главный герой сталкивается с философией и принципами различных персонажей, познавая окружающий мир.

Уникальность и достижения

Спектакль основан на сказке Редьярда Киплинга, но его действие происходит не в джунглях, а в шумном мегаполисе. Шерхан исполняет рэп, бандерлоги играют в баскетбол, а ценности, закладываемые в спектакль, такие как семья, дружба и сострадание, остаются вечными. С момента своего создания спектакль собрал более 60 миллионов рублей для нужд детей.

Проект реализуется при поддержке Студии творческого развития «Поколение оперение» и Колледжа имени Л. А. Филатова. В 2025 году Союзом театральных деятелей РФ спектакль был включен в «Золотой фонд театральных постановок России».

Режиссер
Константин Хабенский
Константин Хабенский
В ролях
Константин Хабенский
Константин Хабенский
Полина Гагарина
Полина Гагарина
Екатерина Гусева
Екатерина Гусева
Юлия Пересильд
Юлия Пересильд
Аня Чиповская
Аня Чиповская

Купить билет на спектакль Поколение Маугли

Помощь с билетами
Декабрь
21 декабря воскресенье
18:00
МХТ им. Чехова Москва, Камергерский пер., 3
от 1000 ₽

Фотографии

Поколение Маугли Поколение Маугли Поколение Маугли Поколение Маугли Поколение Маугли Поколение Маугли Поколение Маугли Поколение Маугли

