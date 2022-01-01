Нереальный кастинг, 2010

Сюжет фильма повествует о том, как два молодых человека Грант и Саша, друзья по жизни, случайно попадают в киностудию на кастинг, где режиссер обращает на них внимание. Он предлагает им эксперимент: снять кино о себе и выдает им камеру.

И они сняли, не пряча от камеры ничего. Трое друзей являют собой своеобразный «синдикат удачи», в их арсенале не один способ раздобыть денег или обольстить особ противоположного пола. В фильме есть сцены весьма откровенного содержания, а диалоги героев изобилуют ненормативной лексикой. На протяжении всего фильма зрителя не покидает ощущение реалистичности происходящего, герои и место действия настолько органичны, что возникает ощущение присутствия, кажется, граница междуфильмом и жизнью стирается. Снятая на камеру, жизнь парней лишена пафоса и героизма, она проходит под лозунгом «Бери от жизни все».