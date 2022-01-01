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Нереальный кастинг, 2010

2010 / Россия
4.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 3.7
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О фильме

Сюжет фильма повествует о том, как два молодых человека Грант и Саша, друзья по жизни, случайно попадают в киностудию на кастинг, где режиссер обращает на них внимание. Он предлагает им эксперимент: снять кино о себе и выдает им камеру.

И они сняли, не пряча от камеры ничего. Трое друзей являют собой своеобразный «синдикат удачи», в их арсенале не один способ раздобыть денег или обольстить особ противоположного пола. В фильме есть сцены весьма откровенного содержания, а диалоги героев изобилуют ненормативной лексикой. На протяжении всего фильма зрителя не покидает ощущение реалистичности происходящего, герои и место действия настолько органичны, что возникает ощущение присутствия, кажется, граница междуфильмом и жизнью стирается. Снятая на камеру, жизнь парней лишена пафоса и героизма, она проходит под лозунгом «Бери от жизни все».

4.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 3.7
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2010
Возраст 18+
Режиссер
Руслан Кечеджиян
В ролях
Грант Мнацаганьян
Александр Саликов
Игорь Стребков
Алла Моренец
Антонина Терковская
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Нереальный кастинг 1 постер
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