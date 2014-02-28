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Постер телешоу Голос. Дети
Постер телешоу Голос. Дети
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Киноафиша Сериалы Голос. Дети

Голос. Дети (2014 - …)

Голос. Дети 0+
Год выпуска 2014
Страна Россия
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 1 час 40 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность телешоу 88 часов 20 минут
О чем телешоу

Телешоу «Голос. Дети» представляет собой музыкальное соревнование юных и талантливых. Ребята, прошедшие строгий отбор, могут удивить своими способностями не только зрителей, но и членов жюри, имеющих большой опыт в музыкальном бизнесе. Каждый из судей возьмет под свое крыло нескольких конкурсантов, которых будет учить вокальным приемам и умению держаться на сцене. В финал попадут только самые достойные, однако к этому придется приложить все усилия: несмотря на возраст участников, оценивать их будут по всей строгости

В ролях
В ролях
Дмитрий Нагиев
Дмитрий Нагиев
Наталия Водянова
Наталия Водянова
Полина Гагарина
Полина Гагарина
Валерия Ланская
Валерия Ланская
Аглая Шиловская
Аглая Шиловская
Дима Билан
Дима Билан
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Голос. Дети - Сезон 1 Сезон 1
2014, 9 эпизодов
Голос. Дети - Сезон 4 Сезон 4
2017, 11 эпизодов
Голос. Дети - Сезон 5 Сезон 5
2018, 11 эпизодов
Голос. Дети - Сезон 6 Сезон 6
2019, 11 эпизодов
Голос. Дети - Сезон 7 Сезон 7
2020, 11 эпизодов
Кадры из телешоу
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