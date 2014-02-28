Телешоу «Голос. Дети» представляет собой музыкальное соревнование юных и талантливых. Ребята, прошедшие строгий отбор, могут удивить своими способностями не только зрителей, но и членов жюри, имеющих большой опыт в музыкальном бизнесе. Каждый из судей возьмет под свое крыло нескольких конкурсантов, которых будет учить вокальным приемам и умению держаться на сцене. В финал попадут только самые достойные, однако к этому придется приложить все усилия: несмотря на возраст участников, оценивать их будут по всей строгости