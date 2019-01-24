«BEEF: Русский хип-хоп»: Рецензия Киноафиши

Марат Шабаев убедился в том, что рэп – главная музыка планеты

Баста выступает в «Олимпийском». Дмитрий Киселев в эфире телеканала «Россия» читает свой «рэп». На канал «Культура» приглашают Славу КПСС. В Госдуме обсуждают, насколько русский хип-хоп аморален и вреден для молодежи. Рэпера Хаски закрывают на пятнадцать суток, и про это пишут все издания. И вспомните, сколько раз вы видели слово «Оксимирон» в текстах о современной культуре. Хип-хоп пришел в Россию и отвоёвывает свое место. Теперь и в кино. Последний фильм, посягнувший на портрет жанра, назывался «Настоящий рэп» и вышел в 2012 году. Однако проект Антона Пухова даже сложно назвать образцовым. В нем были, например, Баста и 25/17, но отсутствовали Тимати или Децл. Другие фильмы, в духе «Алехина» или «Внутреннего рэпа», рассказывали про отдельных личностей. YouTube-проекты фокусируются на колоритных персонажах или ответвлениях культуры типа рэп-баттлов. Все эти годы, а это около восьми, свой фильм снимал рэпер Рома Жиган. Про таких принято писать «скандально известный». Два срока в тюрьме, участие в «Битве за респект» (победителя награждал лично Путин) и самая громкая выходка в истории русского хип-хопа. В 2011 году Жиган ворвался в квартиру рэперов-эмигрантов Schokk и Oxxxymiron, заставил их извиниться за оскорбления, а видео вскоре появилось в сети. Это яркий пример того, что в хип-хоп культуре называется бифом – противостояние отдельных личностей, лейблов и группировок, нередко заканчивающееся рукоприкладством.

«BEEF: Русский хип-хоп» пытается рассказать всю историю жанра в России. От широких штанов и кассет Onyx и Тупака, купленных на Горбушке, до переполненных клубов и огромных площадок. Рома Жиган периодически появляется в роли проводника и рассказчика, но большую часть времени говорят очевидцы самых разных событий в истории становления русского хип-хопа. Юные слушатели Face вряд ли упомнят времена, когда за «шмот» могли спросить. В конце девяностых и начале нулевых человек в балахоне и штанах-трубах мог запросто получить по шее от скинхедов, панков и металлистов. Тогда была сформирована группировка White Smoke Clan, защищавшая субкультуру от нападок расистов и футбольных хулиганов. Появление брейкданса (Da Boogie Crew и Мастер Шеff), молодежные хиты («Вечеринка» от Децла), околонаркотический рэп (группа «Centr»), фристайлы (Noize MC) и современные баттлы (Ресторатор и Rickey F). По всем вехам русского хип-хопа фильм Ромы Жигана не просто пробегается, а вылавливает ключевых героев. Все вышеупомянутые в фильме появляются, у каждого из них есть позиция и взгляд на культуру. Разбавляется все это концертными лайвами от главных игроков нулевых и современных рэп-икон. «BEEF» дарит зрителям чувство узнавания любимых исполнителей, создавая атмосферу олдскула и нового времени нехитрыми, но работающими приемами. Старые интервью с ребятами из Касты показывают на выпуклых теликах, современные рэперские разборки (те самые бифы) проигрываются на мобильных телефонах. При этом нельзя сказать, что фильм Ромы Жигана лишен недостатков. Самый главный из них (при этом он может сойти и за достоинство) заключается в том, что тут слишком много всего. Много говорящих голов, много слоумо-вставок, много музыки, а хронометраж не превышает полтора часа. Зато это искренняя попытка описать всю культуру русского хип-хопа с момента распада Советского союза и до сегодняшнего дня. Изобилие материала может отпугнуть совсем незнакомого человека, но правильная интонация и настроение могут привлечь. В отличие от предыдущих малоудачных попыток нащупать пульс русского хип-хопа, Роме Жигану это удается. «BEEF» действительно дарит ощущение коммьюнити, разношерстной, но сплоченной тусовки, которую трудно игнорировать. Неслучайно в финале звучит «Моя игра» Басты, а в кадре - концерт в поддержку арестованного Хаски. Тогда, в порыве единения и солидарности, на сцене собрался весь сок неравнодушной отечественной рэп-сцены. Фильм «BEEF», несмотря на агрессивное название, как раз об этом.