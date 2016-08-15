«КЕ-ДЫ»: Рецензия Киноафиши

По волнам юности

Накануне призыва в армию Саша по прозвищу Джаггер (Николай Суслов) идет в магазин за кедами. Эта покупка случайно сводит его с девушкой Амирой (Аглая Шиловская), с которой он проводит ночь. На следующий день Амира просит Джаггера и его приятеля помочь ей отвезти ее 9-летнего сына-аутиста в детский дом. На старой машине герои отправляются в путь… Фильм, снятый по мотивам рассказа Андрея Геласимова «Paradise Found», – новая лента отечественного мэтра Сергея Соловьева.

Кадр из фильма «Ке-ды»

Впрочем, мэтр – слово, которое мастеру подходит мало, ведь снимает он свои картины с поразительным задором молодости и очевидным удовольствием. Юны не только герои его фильмов (все они суть путешествия по миру юности со времен «Ассы»), но и он сам – в этом нет сомнения. Без этого зритель в «Ке-дах» рискует ничего не понять.

Кадр из фильма «Ке-ды»

Они поэтичны, по-соловьевски лиричны – и в этом находятся абсолютно в авангарде предыдущих фильмов автора. Сюжетом, подчиняющимся рацио, дело не ограничивается. В истории много прозрачных, воздушных сцен, которые не посвящены буквально ничему – длинные планы замедленно идущих по коридору героев, крики в пустоту на улице, катание на скейте в торговом центре. Эти бессодержательные моменты на самом деле ценны и дают ту самую легкость: картина не просто взлетает, она парит – под брутально-философскую музыку Басты, приглашенного на одну из ролей. Здесь будут и другие референсы молодежной культуры – плакаты Джима Моррисона и Мика Джаггера (на которого похож самобытный дебютант Суслов), но также и кусочки из других времен. Сосед героев по квартире смешно изрекает цитаты Чехова, сцены настоящего перекликаются с кадрами из «Летят журавли», а героиня прекрасно вжившейся в роль Шиловской заявляет, что не хочет знать, чем закончились «Дети капитана гранта». Эта мозаика по душе Соловьеву: он наслаждается всем сразу, при этом не поклоняясь ни одному паззлу.

Кадр из фильма «Ке-ды»

Весь мир персонажей так и останется беззаботным – герои не спешат с принятием важных решений, исследуют свое «здесь и сейчас», где нужно просто жить, шутить и дурачиться. Вот и сцены, в которых Амира произносит дичайший бред о зарождающейся семье геев, швейцарском, суде и Обаме, и крики сидящего в танке Джаггера «За Родину, за Путина, No pasaran» – вовсе не стеб, а то самое дурачество, которым забавляется режиссер. Потому что необязательно говорить важные вещи, чтобы сказать о важном. Например, о любви – ведь кеды в фильме (кстати, почти полностью черно-белом) написаны через разделяющий дефис, а значит, эти двое должны встретиться. Не зря же в финале появляется цвет.

Александра Подольникова