Зеленый туман, 2017

Вне зависимости от того, видели ли вы «Головокружение» Хичкока — историю про смертоносное взаимодействие с мужским взглядом, — мы хотим, чтобы вы затерялись в тайнах и радостях, которые обрели мы, создавая ремейк. В качестве материала мы выбрали фильмы и телевизионные шоу, снятые исключительно в Сан-Франциско, где происходит действие фильма «Головокружение». Наша версия, сделанная из по-новому интерпретированных кадров, следует лишь основной структуре «Головокружения». Она рифмуется с ней, временами меняет конфигурацию, а затем переворачивается, как яичница на сковороде, и со всей жестокостью уничтожает оригинал. Расслабьтесь и позвольте эмульсии, пикселям и таксидермическому праху промыть вам глаза!