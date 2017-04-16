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Зеленый туман
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The Green Fog

Зеленый туман, 2017

2017 / США
6.9 Оцените
11 голосов
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О фильме

Вне зависимости от того, видели ли вы «Головокружение» Хичкока — историю про смертоносное взаимодействие с мужским взглядом, — мы хотим, чтобы вы затерялись в тайнах и радостях, которые обрели мы, создавая ремейк. В качестве материала мы выбрали фильмы и телевизионные шоу, снятые исключительно в Сан-Франциско, где происходит действие фильма «Головокружение». Наша версия, сделанная из по-новому интерпретированных кадров, следует лишь основной структуре «Головокружения». Она рифмуется с ней, временами меняет конфигурацию, а затем переворачивается, как яичница на сковороде, и со всей жестокостью уничтожает оригинал. Расслабьтесь и позвольте эмульсии, пикселям и таксидермическому праху промыть вам глаза!

6.9 Оцените
11 голосов
Продолжительность 1 час 3 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 15 ноября 2017
Премьера в мире 16 апреля 2017
Возраст 18+
Режиссер
Гай Мэддин
Гай Мэддин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Зеленый туман 2 постера
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