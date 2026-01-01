Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Хитрый койот»
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Гай Мэддин
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Награды и номинации Гая Мэддина
Guy Maddin
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Награды и номинации Гая Мэддина
Кинофестиваль в Торонто 2007
Лучший канадский художественный фильм
Победитель
Кинофестиваль в Торонто 1995
Лучший канадский короткометражный фильм - специальная оценка жюри
Победитель
Берлинале 2020
Лучший короткометражный фильм
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2018
Лучший канадский короткометражный фильм
Номинант
Берлинале 2018
Форум
Номинант
Форум
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2015
Лучший канадский художественный фильм
Номинант
Лучший канадский художественный фильм
Номинант
Лучший канадский фильм
Номинант
Берлинале 2007
Лучший полнометражный фильм
Номинант
Берлинале 2005
Лучший короткометражный фильм
Номинант
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