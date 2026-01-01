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Награды и номинации Гая Мэддина

Guy Maddin
Награды и номинации Гая Мэддина
Кинофестиваль в Торонто 2007 Кинофестиваль в Торонто 2007
Лучший канадский художественный фильм
Победитель
Кинофестиваль в Торонто 1995 Кинофестиваль в Торонто 1995
Лучший канадский короткометражный фильм - специальная оценка жюри
Победитель
Берлинале 2020 Берлинале 2020
Лучший короткометражный фильм
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2018 Кинофестиваль в Торонто 2018
Лучший канадский короткометражный фильм
Номинант
Берлинале 2018 Берлинале 2018
Форум
Номинант
 Форум
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2015 Кинофестиваль в Торонто 2015
Лучший канадский художественный фильм
Номинант
 Лучший канадский художественный фильм
Номинант
 Лучший канадский фильм
Номинант
Берлинале 2007 Берлинале 2007
Лучший полнометражный фильм
Номинант
Берлинале 2005 Берлинале 2005
Лучший короткометражный фильм
Номинант
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