Звезда «Бедной Насти» зря перекроила себя: народ негодует из-за свежих фото

Анна Горшкова прославилась на всю страну благодаря участию в драме «Пассажирка» и в сериале «Бедная Настя». Артистка покорила фанатов своей красотой, но несколько лет назад решила изменить внешность.

Так, звезда отечественного экрана захотела сохранить молодость. Горшкова обратилась к пластическим хирургам и превратилась в полностью другого человека.

Свежими снимками Горшкова делится в социальных сетях, где постоянно появляются новые публикации. Однако поклонники признаются, что перемены во внешности актрисы пугают их, ведь она изменила разрез глаз и скулы и увеличила губы. Знаменитость превратилась в другого человека, и в ней уже невозможно узнать хитрую крепостную Полину, покорившую всю страну в «Бедной Насте».