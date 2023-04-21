Звезда «Бедной Насти» зря перекроила себя: народ негодует из-за свежих фото
Фанаты уверены, что артистка потеряла индивидуальность.
Анна Горшкова прославилась на всю страну благодаря участию в драме «Пассажирка» и в сериале «Бедная Настя». Артистка покорила фанатов своей красотой, но несколько лет назад решила изменить внешность.
Так, звезда отечественного экрана захотела сохранить молодость. Горшкова обратилась к пластическим хирургам и превратилась в полностью другого человека.
Свежими снимками Горшкова делится в социальных сетях, где постоянно появляются новые публикации. Однако поклонники признаются, что перемены во внешности актрисы пугают их, ведь она изменила разрез глаз и скулы и увеличила губы. Знаменитость превратилась в другого человека, и в ней уже невозможно узнать хитрую крепостную Полину, покорившую всю страну в «Бедной Насте».
«Мне больше нравится прежняя внешность, а сейчас она потеряла себя», «Испортила себя», «Потеряла индивидуальность», «Сейчас — просто ужас», — считают пользователи Сети.