Стало хуже: россияне пришли в ужас при виде постаревшей звезды «Бедной Насти»

Анна Горшкова прославилась на всю страну благодаря сериалам «Две судьбы» и «Бедная Настя». Миллионы поклонников осыпали ее комплиментами, уверенные, что еще часто будут видеть эффектную артистку на экранах. Но Горшкова начала все реже и реже появляться на телевидении.

Дело в том, что критики не разделяли мнение поклонников об игре артистки. Неоднократно в СМИ появлялись материалы, в которых эксперты отмечали отсутствие у Горшковой таланта и призывали ее закончить карьеру. Под таким давлением Анна решила отдать предпочтение совсем другой деятельности и начала заниматься музыкой и ведением мероприятий. В кино же она появляется теперь лишь в исключительных случаях.

О своей жизни Горшкова рассказывает в социальных сетях. Она делится там профессиональными и личными успехами, но большая часть поклонников обращает внимание совсем не на достижения артистки. Как уверены пользователи Сети, за прошедшие годы изменилась не только карьера, но и ее внешность. Она якобы сделала множество пластических операций, из-за чего в ней уже давно нельзя узнать Полину Пенькову, покорившую всех красотой в «Бедной Насте».