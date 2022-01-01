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Александр Пашков

Александр Пашков
Александр Пашков
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Дата рождения
15 ноября 1979
Возраст
42 года
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Свердловск (Екатеринбург), СССР (Россия)
Рост
183 см
Биография Александра Пашкова

Александр Пашков родился 15 ноября 1979 года в Екатеринбурге. Почти все представители семьи Пашковых служили в милиции, к этой профессии с детства готовили и Сашу. Однако мальчик с ранних лет задумался об актерской карьере. Будущий актер рос энергичным ребенком, и, чтобы направить его энергию в полезное русло, мать записала его в школу искусств. Занятия пением и танцами понравились непоседе, позже он стал одним из лучших учеников балетного класса. В девять лет Саша впервые вышел на сцену, а в 14 его зачислили в труппу.

У семьи не хватало денег, поэтому родители Саши использовали любые возможности для заработка: мать мыла полы, отец стал шофером такси. Саша же с друзьями продавал в общественном транспорте газеты за 15 копеек, предварительно купив их в ларьке за 10. Он часто бывал у отца в милицейском участке, правда, интересовался только гильзами в тире, прикидывая, как бы обменять их на что-то по-настоящему ценное.

Родители не оставляли надежд на карьеру сына в правоохранительных органах, однако Саша отправился в Москву. Его первая попытка поступить в ГИТИС закончилась неудачей. Пашков вернулся домой и поступил в местный театральный вуз, который окончил в 2001 году. Тогда же состоялся кинодебют начинающего актера. Правда, роли на Свердловской киностудии были маленькими, и вскоре Александр во второй раз отправился в Москву.

Случайно оказавшись на киностудии имени Горького, он попал на кастинг в сериал «Ундина» и был утвержден на роль. С тех пор актерская карьера Пашкова только набирала обороты, он снялся во множестве российских сериалов. В 2005 году его приняли в состав Московского театра киноактера, а в 2010 году он стал призером проекта «Танцы со звездами», где ему удалось продемонстрировать танцевальные навыки из своего «балетного» детства.

В первом браке у актера родилось трое детей: две дочери и сын. В 2015 году Пашков ушел от первой супруги Анжелики к актрисе Карине Романюк. После свадьбы у звездной пары родилась дочь.

Интересные факты о Александре Пашкове
  • Гиперактивное поведение Пашкова в ранние годы часто приводило к разного рода травмам. Именно детским подвигам Александр обязан несколькими шрамами на своем лице;
  • На съемках выполнение даже элементарных трюков заканчивалось для Пашкова травмами. Он терял зубы, часто набивал синяки, а однажды даже повредил барабанные перепонки;
  • Актер не любит экстремальный отдых, зато ему нравится отдыхать у моря. В будущем Пашков мечтает приобрести большой дом на морском берегу;
  • Александр – отличный семьянин, который обожает заниматься готовкой. Лучше всего у него получается борщ.
Фильмография Александра Пашкова
Судьба напрокат
Судьба напрокат
комедия, мелодрама 2016, Россия / Украина
0.0
Я подарю тебе любовь
Я подарю тебе любовь
мелодрама 2014, Россия
5.0
Формула счастья
Формула счастья
мелодрама 2012, Россия
0.0
Вдовий пароход
Вдовий пароход
драма 2010, Россия
5.0
Вторая жизнь Фёдора Строгова
Вторая жизнь Фёдора Строгова
драма 2009, Россия
0.0
Прорыв
Прорыв
драма, военный 2005, Россия
6.0
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