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Постер фильма Моя любовь
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Моя любовь

, 2010
Моя любовь
Россия / мелодрама / 18+
Постер фильма Моя любовь

О фильме

В жизни Алины есть все, о чем она только мечтала: её карьера в риэлторском агентстве на подъеме, свои дни она проводит на презентациях, а ночи в модных клубах с красавцем Маратом.

Однако вся ее жизнь меняется после внезапной смерти старшей сестры. В качестве наследства ей достаётся имущество сестры и забота об её маленьком сыне. Алина пытается заменить своему племяннику мать, но неопытной девушке весьма нелегко совместить прежний стиль жизни, работу и новые заботы. Вдобавок ко всему сначала объявляется «биологический отец» ребенка с намерением забрать сына, а затем предаёт жених Марат, оказавшийся аферистом. Справиться со всем этим ей помогает молодой юрист Саша, с которым они полюбят друг друга.

Материнский инстинкт – сильное чувство. Постепенно, меняя свою жизнь, Алина становится замечательной мамой. И новые привязанности становятся ей ближе того, к чему она стремилась...

В ролях

Анна Горшкова
Анна Горшкова
Александр Пашков
Александр Пашков
Сергей Комаров
Сергей Комаров
Денис Барановский
Анатолий Котенёв
Анатолий Котенёв
Валерия Арланова
Vlad Denyakin
Тамара Миронова
Режиссер Александр Кананович
Сценарист Эдуард Резник
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2010
Производство Новая Студия
Другие названия
Moya lyubov

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 12 октября 2024

Отзывы о фильме

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