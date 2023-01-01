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Моя любовь, 2010

2010 / Россия
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О фильме

В жизни Алины есть все, о чем она только мечтала: её карьера в риэлторском агентстве на подъеме, свои дни она проводит на презентациях, а ночи в модных клубах с красавцем Маратом.

Однако вся ее жизнь меняется после внезапной смерти старшей сестры. В качестве наследства ей достаётся имущество сестры и забота об её маленьком сыне. Алина пытается заменить своему племяннику мать, но неопытной девушке весьма нелегко совместить прежний стиль жизни, работу и новые заботы. Вдобавок ко всему сначала объявляется «биологический отец» ребенка с намерением забрать сына, а затем предаёт жених Марат, оказавшийся аферистом. Справиться со всем этим ей помогает молодой юрист Саша, с которым они полюбят друг друга.

Материнский инстинкт – сильное чувство. Постепенно, меняя свою жизнь, Алина становится замечательной мамой. И новые привязанности становятся ей ближе того, к чему она стремилась...

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Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2010
Возраст 16+
Режиссер
Александр Кананович
В ролях
Анна Горшкова
Анна Горшкова
Александр Пашков
Александр Пашков
Сергей Комаров
Сергей Комаров
Анатолий Котенёв
Денис Барановский
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Моя любовь 1 постер
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Моя любовь
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Кадры из фильма Все кадры
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