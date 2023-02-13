От естественной красоты ни следа: вот как сейчас выглядит актриса из сериала «Бедная Настя»

В сериале «Бедная Настя» было немало обворожительных красавиц с притягательной внешностью, образами которых восхищались многие женщины. Но с премьеры этого проекта прошло уже 20 лет, и некоторых актрис не смогут узнать даже преданные поклонники этой мелодрамы.

Особенно сильно поразила трансформация Анны Горшковой. Большинству зрителей она запомнилась благодаря своим нежным чертам лица и аккуратно вздернутому носику. В роли Полины артистка смотрелась очень гармонично, поэтому мало кто мог подумать, что девушка изменит свою внешность и станет похожа на обычную фотомодель из социальных сетей. После этого утонченная красавица с природным шармом перестала нравиться даже своим фанатам.