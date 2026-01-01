Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Персоны
Нэнси Марчанд
Награды
Награды и номинации Нэнси Марчанд
Nancy Marchand
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Нэнси Марчанд
Золотой глобус 2000
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Primetime Emmy Awards 1982
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1981
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1980
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1978
Outstanding Continuing Performance by a Supporting Actress in a Drama Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 2000
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1999
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1979
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2001
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
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