Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Моя жизнь - убийство
1 постер
Киноафиша Сериалы Моя жизнь - убийство

Моя жизнь - убийство (2019 - 2024)

My Life Is Murder 18+
Год выпуска 2019
Страна Австралия
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал TVNZ+
Продолжительность сериала 38 часов 0 минут

О чем сериал

В центре событий оказывается молодая женщина по имени Алекса, которая работала в правоохранительных органах Австралии. После смерти своего супруга она ушла с работы. Но периодически приятель главной героини и ее бывший сослуживец Кирнан обращается к ней за помощью. Зачастую местным полицейским приходится сталкиваться с расследованиями, которые им не по зубам. И хотя Алекса всеми силами доказывает окружающим и самой себе, что давно не интересуется этим, в глубине души она по-прежнему любит свою работу.

В ролях
В ролях
Мартин Хендерсон
Мартин Хендерсон
Люси Лоулесс
Люси Лоулесс
Робин Малкольм
Робин Малкольм
Джей Райан
Джей Райан
Лиза Хенсли
Лиза Хенсли
Бернард Керри
Бернард Керри
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Сериалы с неожиданной развязкой: список лучших Сериалы с неожиданной развязкой: список лучших

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.5 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Моя жизнь - убийство - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 10 эпизодов
 
Моя жизнь - убийство - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 10 эпизодов
 
Моя жизнь - убийство - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2022, 10 эпизодов
 
Моя жизнь - убийство - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2024, 8 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Изначально в сценарии такого не было: как появилась легендарная фраза Шматко из «Солдат»
«Черт побери», угадать советский фильм по морскому кадру не так уж просто: это «Бриллиантовая рука» или что? (тест)
Крипто — настолько милый, что теперь многие мечтают о такой собаке: какая порода у песика Супермена?
Роль Быкова в «Интернах» изначально писали совсем под другого актера: да и сам Охлобыстин долго воротил нос от сериала ТНТ
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
Фанаты «Гарри Поттера», ваш выход: сможете вспомнить по фрагменту кадра, какая это часть фильма? (тест)
«Бурная влюбленность — не вечна»: почему в «Материалистке» Люси выбрала Джона, и будут ли они счастливы — мнение психолога
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
«Лол, даже не близко»: авторы «Очень странных дел» разрушили самый популярный миф о финале сериала — и фанаты уже льют слёзы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше