В центре событий оказывается молодая женщина по имени Алекса, которая работала в правоохранительных органах Австралии. После смерти своего супруга она ушла с работы. Но периодически приятель главной героини и ее бывший сослуживец Кирнан обращается к ней за помощью. Зачастую местным полицейским приходится сталкиваться с расследованиями, которые им не по зубам. И хотя Алекса всеми силами доказывает окружающим и самой себе, что давно не интересуется этим, в глубине души она по-прежнему любит свою работу.