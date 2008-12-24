Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Доктор Плонк - трейлер
Киноафиша Трейлеры Доктор Плонк. Трейлер

Доктор Плонк. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 24 декабря 2008
Доктор Плонк – 1907-й год. Выдающийся ученый и изобретатель Доктор Плонк подсчитывает точную дату конца света. Тот должен неминуемо произойти через 101 год, если тотчас же не предпринять мер по спасению человечества. Как это обычно и бывает с предсказателями, Плонка поднимают на смех политики, бюрократы и даже его верный слуга Паулюс. Чтобы подтвердить свою правоту, Плонк изобретает машину времени и отправляется в будущее собирать доказательства грядущего апокалипсиса.Но в 2007-м году у незадачливого изобретателя начинаются проблемы. Безуспешные попытки Доктора Плонка обратить внимание уполномоченных властных органов на надвигающуюся беду не просто не увенчались успехом, но и поставили его вне закона. Теперь, когда все силы национальной обороны оказались у него на хвосте, ему пора переформулировать цель его научных изысканий... а именно: достаточно ли быстро он бегает, чтобы скрыться?
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

6.7 Доктор Плонк
Доктор Плонк комедия, 2007, Австралия
Укради мою мечту - трейлер 01:57
Укради мою мечту  трейлер
Мой папа - медведь - трейлер 02:17
Мой папа - медведь  трейлер
Фантастическая четверка: Первые шаги - финальный дублированный трейлер 02:24
Фантастическая четверка: Первые шаги  финальный дублированный трейлер
Взвести курки - дублированный трейлер 02:23
Взвести курки  дублированный трейлер
Прости, детка - дублированный трейлер 02:05
Прости, детка  дублированный трейлер
Пункт назначения: Высотка 613 - дублированный трейлер 01:01
Пункт назначения: Высотка 613  дублированный трейлер
Затерянное место - дублированный трейлер 01:16
Затерянное место  дублированный трейлер
Горыныч - тизер-трейлер 00:54
Горыныч  тизер-трейлер
Одно целое - дублированный трейлер 02:18
Одно целое  дублированный трейлер
Первый на Олимпе - тизер-трейлер 00:46
Первый на Олимпе  тизер-трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше