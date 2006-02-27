«Вызов» — сериал о специальном подразделении милиции, которое занимается религиозными и ритуальными убийствами. В команду объединяются Алексей Хромов, опытный следователь, молодой лейтенант Игорь Лямин, не способный устоять перед красивыми женщинами, криминалист Ольга Барышева, правая рука Хромова, помогающаясобирать и анализировать улики. Все дела окутаны мистическими и парадоксальными тайнами, а местные власти только подкидывают проблем, не всегда проявляя заинтересованность в раскрытии нетипичных преступлений.