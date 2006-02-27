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Постер к сериалу Вызов
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Киноафиша Сериалы Вызов
Вызов (2006 - 2009) Вызов 16+
Год выпуска 2006
Страна Россия
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность 36 часов 40 минут
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О чем сериал

«Вызов» — сериал о специальном подразделении милиции, которое занимается религиозными и ритуальными убийствами. В команду объединяются Алексей Хромов, опытный следователь, молодой лейтенант Игорь Лямин, не способный устоять перед красивыми женщинами, криминалист Ольга Барышева, правая рука Хромова, помогающаясобирать и анализировать улики. Все дела окутаны мистическими и парадоксальными тайнами, а местные власти только подкидывают проблем, не всегда проявляя заинтересованность в раскрытии нетипичных преступлений.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Анастасия Задорожная
Анастасия Задорожная
Дмитрий Назаров
Дмитрий Назаров
Мила Липнер
Мила Липнер
Кирилл Жандаров
Кирилл Жандаров
Борис Тенин
Борис Тенин
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Вызов - Сезон 1 Сезон 1
2006, 12 эпизодов
 
Вызов - Сезон 2 Сезон 2
2008, 12 эпизодов
 
Вызов - Сезон 3 Сезон 3
2008, 12 эпизодов
 
Вызов - Сезон 4 Сезон 4
2009, 8 эпизодов
 
Слушать саундтрек сериала Вызов
Кадры из сериала
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