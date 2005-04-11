1943 год. В белорусских лесах действует партизанский отряд и прикомандированная к нему разведгруппа, возглавляемая майором госбезопасности Семиным. При попытке вербовки высокопоставленного немецкого разведчика Курта Шиммеля Семин получает от него информацию о наличии у немцев химического оружия. Центр решает проверить донесение. В отряд прибывает разведчица Лида Эйзеншмитте с заданием войти в контакт с Шиммелем. Столкновение Шиммеля и Эйзеншмитте - это столкновение равных противников. Оба профессионалы, оба авантюристы, оба смелы и владеют собой в любых ситуациях. Они хищники, люди войны, потерявшие представления о человечности. Потому что война для разведчиков никогда не заканчивается и никогда не начинается: она идет всегда.