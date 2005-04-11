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Постер сериала Человек войны
Постер сериала Человек войны
Постер сериала Человек войны
Постер сериала Человек войны
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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4 постера
Киноафиша Сериалы Человек войны

Человек войны (2005 - 2005)

Chelovek vojny 18+
Год выпуска 2005
Страна Россия/Беларусь
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 5 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность сериала 13 часов 0 минут

О чем сериал

1943 год. В белорусских лесах действует партизанский отряд и прикомандированная к нему разведгруппа, возглавляемая майором госбезопасности Семиным. При попытке вербовки высокопоставленного немецкого разведчика Курта Шиммеля Семин получает от него информацию о наличии у немцев химического оружия. Центр решает проверить донесение. В отряд прибывает разведчица Лида Эйзеншмитте с заданием войти в контакт с Шиммелем. Столкновение Шиммеля и Эйзеншмитте - это столкновение равных противников. Оба профессионалы, оба авантюристы, оба смелы и владеют собой в любых ситуациях. Они хищники, люди войны, потерявшие представления о человечности. Потому что война для разведчиков никогда не заканчивается и никогда не начинается: она идет всегда.

В ролях
В ролях
Олеся Поташинская
Александр Кашперов
Любовь Зайцева
Любовь Зайцева
Виктор Рыбчинский
Анатолий Голуб
Анатолий Голуб
Денис Карасев
Денис Карасев
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Сезоны
Человек войны - Сезон 1 Сезон 1
2005, 12 эпизодов
 
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