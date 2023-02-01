Это история об экипаже космического корабля, который называется «Ковчег один». Членам команды нужно использовать все свои способности, чтобы не сбиться с курса и уцелеть после чудовищной катастрофы, которая спровоцировала множество разрушений и смерти огромного количества людей. События разворачиваются в далеком будущем. «Ковчег» перевозит тысячи людей, которые хотят обосноваться на новой планете. До прибытия туда осталось больше года, но средств жизнеобеспечения для всех переселенцев недостаточно...