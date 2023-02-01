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Постер к сериалу Ковчег
Постер к сериалу Ковчег
Постер к сериалу Ковчег
Постер к сериалу Ковчег
Постер к сериалу Ковчег
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Киноафиша Сериалы Ковчег

Ковчег (2023 - …)

The Ark
Год выпуска 2023
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал Syfy
Продолжительность сериала 2 часа 52 минуты
О чем сериал

Это история об экипаже космического корабля, который называется «Ковчег один». Членам команды нужно использовать все свои способности, чтобы не сбиться с курса и уцелеть после чудовищной катастрофы, которая спровоцировала множество разрушений и смерти огромного количества людей. События разворачиваются в далеком будущем. «Ковчег» перевозит тысячи людей, которые хотят обосноваться на новой планете. До прибытия туда осталось больше года, но средств жизнеобеспечения для всех переселенцев недостаточно...

В ролях
В ролях
Рис Ричи
Рис Ричи
Лиза Бреннер
Лиза Бреннер
Кристи Бурк
Кристи Бурк
Крис Лиск
Кристина Вульф
Майлз Барроу
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Ковчег»
Like it touched the sun
Сезон 1 Серия 2
8 февраля 2023
Get Out and Push
Сезон 1 Серия 3
15 февраля 2023
We Weren't Supposed to Be Awake
Сезон 1 Серия 4
22 февраля 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Ковчег - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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