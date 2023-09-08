Томми Ли Джонс нанимает блестящего адвоката Джейми Фокса в трейлере фильма «Похороны»

В основу фильма легла реальная история о судебной битве владельца похоронного агентства с огромной корпорацией.

Стриминговый сервис Amazon Prime Video представил первый трейлер духоподъемной юридической драмы «Похороны» (The Burial), вдохновленной реальными событиями, напоминающими битву Давида и Голиафа. Ведущие роли сыграли обладатели премий «Оскар» Джейми Фокс и Томми Ли Джонс.

В центре сюжета — владелец похоронного бюро из Миссисипи по имени Джеремайя О’Киф (Джонс), оказавшийся на грани банкротства из-за действий общенациональной сети ритуальных услуг, нарушившей свои контрактные обязательства. Чтобы спасти свой бизнес от поглощения огромной корпорацией, пожилой мужчина обращается за помощью к талантливому и красноречивому адвокату Уилли Гари (Фокс). Сначала их никто не воспринимает всерьез, однако благодаря профессионализму юриста О’Кифу удается покорить суд присаженных и добиться многомиллионной компенсации.

Реальная история была впервые описана в статье Джонатана Харра для журнала The New Yorker в 1999 году. Сценарий по сюжету Дага Райта («Перо маркиза де Сада») написала режиссер картины Маргарет Беттс — для нее это второй полнометражный фильм после драмы с Маргарет Куэлли «Послушница». В остальной актерский состав вошли Джерни Смоллетт («Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»), Мамуду Ати («Архив 81»), Алан Рак («Наследники») и Билл Кэмп («Ход королевы»)

Мировая премьера «Похорон» состоится на следующей неделе в рамках стартовавшего международного кинофестиваля в Торонто, а релиз на стриминге намечен на 13 октября.