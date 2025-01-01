Меню
Награды и номинации Джерни Смоллетт

Jurnee Smollett
Награды и номинации Джерни Смоллетт
Primetime Emmy Awards 2021 Primetime Emmy Awards 2021
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2021 MTV Movie & TV Awards 2021
Лучший бой
Номинант
 Лучший бой
Номинант
 Самый пугающий момент
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2021 Премия Гильдии киноактеров США 2021
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
