Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Александра Тюфтей
Александра Тюфтей
О персоне
Фильмография
Александра Тюфтей
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
3 октября 1986
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Калинин (Тверь), СССР (Россия)
Биография Александры Тюфтей
Развернуть
Фильмография Александры Тюфтей
Привычка расставаться
комедия, мелодрама
2013, Россия
5.0
Бездельники
драма
2010, Россия
6.0
Муха
драма
2008, Россия
5.0
Все фильмы
Related video
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось