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Постер сериала Коготь из Мавритании
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Киноафиша Сериалы Коготь из Мавритании

Коготь из Мавритании (2016 - 2016)

Kogot iz Mavritanii 18+
Год выпуска 2016
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 46 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 6 часов 8 минут

О чем сериал

Сериал «Коготь из Мавритании» – это российский детективный триллер поимке маньяка «на живца». Студентка Лера Жукова – отличница, спортсменка и настоящая красавица, как раз во вкусе недавно объявившегося в городе убийцы. Кроме того, в прошлом она встречалась с опером Костей Першиным, поэтому находится в хороших отношениях с полицией и отлично подходит на роль приманки. Вот только во время операции что-то идет не по плану, и девушка остается один на один с маньяком, который оказывается ее давним знакомым.

В ролях
В ролях
Сергей Жарков
Сергей Жарков
Вера Воронкова
Вера Воронкова
Сергей Петров
Александра Тюфтей
Александра Тюфтей
Сергей Холмогоров
Сергей Холмогоров
Илья Древнов
Илья Древнов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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Сезоны
Коготь из Мавритании - Сезон 1 Сезон 1
2016, 4 эпизода
 
Коготь из Мавритании - Сезон 2 Сезон 2
2016, 4 эпизода
 
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Кадры из сериал
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