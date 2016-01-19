Сериал «Коготь из Мавритании» – это российский детективный триллер поимке маньяка «на живца». Студентка Лера Жукова – отличница, спортсменка и настоящая красавица, как раз во вкусе недавно объявившегося в городе убийцы. Кроме того, в прошлом она встречалась с опером Костей Першиным, поэтому находится в хороших отношениях с полицией и отлично подходит на роль приманки. Вот только во время операции что-то идет не по плану, и девушка остается один на один с маньяком, который оказывается ее давним знакомым.