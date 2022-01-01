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Джеффри Нордлинг
Джеффри Нордлинг
Jeffrey Nordling
О персоне
Фильмография
Джеффри Нордлинг
Jeffrey Nordling
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Дата рождения
11 марта 1962
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Место рождения
Риджвуд, Нью-Джерси, США
Рост
185 см
Биография Джеффри Нордлинга
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Фильмография Джеффри Нордлинга
Серфер
комедия
2008, США
6.0
Настоящая женщина
боевик, приключения, биография
1997, США
6.0
Могучие утята 3
боевик, комедия, драма
1996, США
5.0
Вирус
драма
1993, США
8.0
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