Джеффри Нордлинг
Награды
Награды и номинации Джеффри Нордлинга
Jeffrey Nordling
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Джеффри Нордлинга
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
