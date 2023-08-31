Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Квесты
6.4
Киноафиша
Фильмы
Растин
6.4
Растин
, 2023
Rustin
США / биография, драма, исторический / 18+
Трейлеры
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Цитаты
Места съёмок
6.4
Растин
Трейлер
Трейлер
В ролях
Колман Доминго
Bayard Rustin
Амл Амин
Martin Luther King, Jr.
Глинн Тёрмен
A. Philip Randolph
Крис Рок
Roy Wilkins
Си Си Эйч Паундер
Dr. Anna Hedgeman
Майкл Поттс
Cleve Robinson
Одра МакДональд
Ella Baker
Джеффри Райт
Rep. Adam Clayton Powell
Грэнсэм Коулмэн
Фрэнк Хартс
Да’Вин Джой Рэндольф
Эдриэнн Уоррен
Режиссер
Джордж С. Вольф
Сценарист
Julian Breece
,
Дастин Лэнс Блэк
Композитор
Branford Marsalis
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 46 минут
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
17 ноября 2023
Премьера в мире
31 августа 2023
Производство
Higher Ground Productions
Другие названия
Rustin, Bayard Rustin, Bayard, Растин, Растін, ラスティン ワシントンの「あの日」を作った男, 魯斯汀, 鲁斯丁, 鲁斯汀
Еще
Рейтинг фильма
6.4
Оцените
10
голосов
6.5
IMDb
Обновлено 2 ноября 2023
Трейлеры фильма
Все трейлеры
Растин
Трейлер
0
0
Все трейлеры
Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Цитаты
Bayard Rustin
В день, когда я родился чернокожим, я также родился гомосексуалом. Либо они верят в свободу и справедливость для всех, либо не верят.
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Человек-паук: Новый день
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Отзывы
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Лунтик. Обратная сторона луны
Отзывы
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Мятеж
Отзывы
2026, США, боевик, триллер, криминал
Последний богатырь. Колобок
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Отзывы
2026, Россия, фантастика, приключения
Моана
Отзывы
2026, США, приключения, комедия, семейный
Алмаз «Сердце Персии»
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный, приключения, криминал
Жертва обстоятельств
Отзывы
2026, США, приключения, комедия, боевик
Кошмар на улице Корал-Гроув
Отзывы
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Мошенники
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Увидел дешёвые баклажаны — беру сразу пять и фарширую как сумасшедший: за 40 минут готовлю ужин как в ресторане
Дополнительные зимние каникулы: школьники будут отдыхать на неделю больше уже с 2027 года
Россиянин сравнил свои доходы с зарплатой отца в 1985-м — цифры пришлось пересчитать дважды
В сентябре от экрана можно не отлипать: сразу 5 громких премьер покажут на Wink – №2 ждут 20000+ зрителей
Мир летит к чертям не только в «Атаке титанов»: 3 аниме 2025-го про апокалипсис – №1 оценили на 8 баллов
Комедий в СССР сняли много, но угадать в тесте нужно лишь одну: присмотритесь к иностранной афише
Мы 20 лет смотрели неправильного «Константина»: из фильма вырезали целую линию с демоном и объяснение финала
«Должен бы привал тут быть», а будет тест: вспомните военный фильм СССР по первой реплике
«Очень недооцененное аниме» Миядзаки вернется в кинотеатры России 24 сентября: «Хочется пересматривать снова»
3 свежих детектива цепляют с первой минуты: в этом топе российский сериал оказался круче сканди-нуара от Netflix
«Осень, осень, ну давай у теста спpосим»: вспомните 5 фильмов СССР по эмодзи
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить