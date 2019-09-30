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Киноафиша Сериалы Тень за спиной

Тень за спиной (2019 - 2019)

Тень за спиной 16+
Год выпуска 2019
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность сериала 9 часов 0 минут
О чем сериал

Небольшой провинциальный городок сотрясает череда кровавых убийств. Серийный убийца жестоко расправляется с выпившими дамами, которые поздно возвращаются домой с вечеринок. Разбираться в происходящем направляют следователя Генпрокуратуры Николая Горобца, но местный прокурор совсем не рад московскому коллеге. Садовский прикрепляет к нему неопытного следователя Светлану Мирошникову и юного оперативника Михаила Воробьева, чтобы затормозить расследование. Тем временем маньяк нацеливается на новую жертву...

В ролях
В ролях
Михаил Тарабукин
Михаил Тарабукин
Ксения Лаврова-Глинка
Ксения Лаврова-Глинка
Дмитрий Поднозов
Дмитрий Поднозов
Александр Ляпин
Александр Ляпин
Карина Андоленко
Карина Андоленко
Михаил Сидаш
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Тень за спиной - Сезон 1 Сезон 1
2019, 12 эпизодов
 
Кадры из сериала
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