Действие картины разворачивается в Москве. Ранним утром в одном из районов города случается страшный взрыв. Полицейский-кинолог Глеб Котов (Дмитрий Кривошеев) и его пёс Мухтар по стечению обстоятельств оказываются первыми, кто может помочь попавшим под завал, и, рискуя жизнями, спасают двух человек. На следующий день после подвига Мухтар серьёзно ошибается при задержании опасных преступников. Пытаясь доказать его невиновность, Котов вступает в конфликт с руководителем опергруппы, а пёс бросается защищать хозяина и кусает полицейского.
Очень хочется чтобы в 2 сезон добавили актёрский состав: Алёну Алымову.Никиту Панфилова Елену Лотову, Ольгу Плешкову. Ольгу… Читать дальше…