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Киноафиша Сериалы Мухтар. Он вернулся

Мухтар. Он вернулся (2024 - …)

Muhtar. On vernulsya 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность сериала 16 часов 40 минут

О чем сериал

Действие картины разворачивается в Москве. Ранним утром в одном из районов города случается страшный взрыв. Полицейский-кинолог Глеб Котов (Дмитрий Кривошеев) и его пёс Мухтар по стечению обстоятельств оказываются первыми, кто может помочь попавшим под завал, и, рискуя жизнями, спасают двух человек. На следующий день после подвига Мухтар серьёзно ошибается при задержании опасных преступников. Пытаясь доказать его невиновность, Котов вступает в конфликт с руководителем опергруппы, а пёс бросается защищать хозяина и кусает полицейского.
 

В ролях
В ролях
Александр Тютин
Александр Тютин
Александр Ляпин
Александр Ляпин
Игорь Лагутин
Валерия Бурдужа
Валерия Бурдужа
Александр Носик
Александр Носик
Дмитрий Кривошеев
Дмитрий Кривошеев
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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Сезоны
Сезон 1
TBA, 20 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Андрей Сомов 17 января 2025, 15:07
Здравствуйте.

Очень хочется чтобы в 2 сезон добавили актёрский состав: Алёну Алымову.Никиту Панфилова Елену Лотову, Ольгу Плешкову. Ольгу… Читать дальше…
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