Прошли бы мимо и не узнали: ахнете, увидев фото дизайнера Милко из «Не родись красивой» спустя годы
Годы сказались на внешности артиста.
Виталий Егоров стал всероссийской звездой благодаря сериалу «Не родись красивой», где он исполнил роль дизайнера Милко Вукановича. Зрители остались в восторге от яркого героя, а сам артист после сериала сконцентрировался на игре в театре.
Дело в том, что Егоров никогда не скрывал: его нельзя назвать поклонником кинематографа, а театр он считает важнейшим из искусств. Поэтому большую часть времени и сил он отдает службе в легендарной «Табакерке», а также учит будущих артистов.
На малых экранах артист появляется в исключительных случаях. Например, последней его работой стал сериал «Раневская», а до этого зрители могли видеть его в проекте «БИХЭППИ». При этом поклонники далеко не всегда узнают любимого артиста. Как уверены фанаты, 54-летний Егоров заметно изменился за прошедшие годы. Его волосы поседели, а на лице видны возрастные изменения.
«Как сильно он изменился», «Постарел, но все еще красивый», — пишут поклонники знаменитости.