Прошли бы мимо и не узнали: ахнете, увидев фото дизайнера Милко из «Не родись красивой» спустя годы

Виталий Егоров стал всероссийской звездой благодаря сериалу «Не родись красивой», где он исполнил роль дизайнера Милко Вукановича. Зрители остались в восторге от яркого героя, а сам артист после сериала сконцентрировался на игре в театре.

Дело в том, что Егоров никогда не скрывал: его нельзя назвать поклонником кинематографа, а театр он считает важнейшим из искусств. Поэтому большую часть времени и сил он отдает службе в легендарной «Табакерке», а также учит будущих артистов.

На малых экранах артист появляется в исключительных случаях. Например, последней его работой стал сериал «Раневская», а до этого зрители могли видеть его в проекте «БИХЭППИ». При этом поклонники далеко не всегда узнают любимого артиста. Как уверены фанаты, 54-летний Егоров заметно изменился за прошедшие годы. Его волосы поседели, а на лице видны возрастные изменения.