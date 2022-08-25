Триумф и забвение: куда пропал один из главных актеров «Не родись красивой»

Актер Виталий Егоров стал наиболее известен по роли эксцентричного модельера Милко Вукановича в сериале «Не родись красивой». После этой роли фанаты были уверены, что артист построит карьеру на телевидении, но он практически сразу исчез из поля зрения поклонников. Как оказалось, знаменитость переключился на театральную сцену.

Дело в том, что еще с юности Егоров предпочитал именно театр телевидению и кинематографу. Пока он учился в Школе-студии МХАТ в мастерской Олега Табакова, актер смог завоевать уважение мэтра, поэтому тот после выпуска сразу пригласил его в свою «Табакерку». И после завершения сериала артист принял решение не продолжать свою телевизионную карьеру, а сконцентрироваться на работе именно в театре.

Сейчас Егоров все еще служит в «Табакерке». У артиста сформировалась своя армия поклонников, которые не пропускают ни один из его спектаклей. При этом изредка его все равно можно увидеть в некоторых проектах. Например, не так давно он принял участие в сериале «Бихэппи», а последней его работой стал проект «Вместе навсегда».