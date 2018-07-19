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Постер сериала Я требую любви!
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Киноафиша Сериалы Я требую любви!

Я требую любви! (2018 - 2018)

Ya trebuyu lyubvi! 18+
Год выпуска 2018
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 47 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 8 минут

О чем сериал

Героиня сериала «Я требую любви» Галина считает себя счастливой советской женщиной. На дворе 80-е годы, в доме – дорогой чешский гарнитур, муж заботливый, дочурка – красавица. Но привычный мир Гали обрушивается в одночасье, когда она узнает об измене супруга. Алексей влюбляется в молодую аспирантку и уходит из семьи. Но на этом новости не заканчиваются. Дочь Маша объявляет матери, что носит под сердцем малыша от парня, который ее бросил. Теперь Галя должна взвалить все эти проблемы на свои плечи и выстоять.

В ролях
В ролях
Полина Кутепова
Полина Кутепова
Ирина Демидкина
Ирина Демидкина
Виктор Рыбчинский
Виталий Егоров
Виталий Егоров
Геннадий Смирнов
Геннадий Смирнов
Наталья Высочанская
Наталья Высочанская
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Я требую любви! - Сезон 1 Сезон 1
2018, 4 эпизода
 
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