Героиня сериала «Я требую любви» Галина считает себя счастливой советской женщиной. На дворе 80-е годы, в доме – дорогой чешский гарнитур, муж заботливый, дочурка – красавица. Но привычный мир Гали обрушивается в одночасье, когда она узнает об измене супруга. Алексей влюбляется в молодую аспирантку и уходит из семьи. Но на этом новости не заканчиваются. Дочь Маша объявляет матери, что носит под сердцем малыша от парня, который ее бросил. Теперь Галя должна взвалить все эти проблемы на свои плечи и выстоять.