Сериал «Оборванная мелодия» – это детективная история о детях, распутывающих тайны своих родителей. На модной презентации неожиданно погибает известная пожилая фотомодель Анна Никифорова. Ее дочь Елена узнает, что в день смерти на матери был дорогой подарок от прежнего любовника-итальянца Донато – карнавальная маска с камнями Борджиа. В убийстве подозревают отца Лены. Но в это время Донато кончает жизнь самоубийством, признавшись в преступлении. Однако ни Лена, ни сын итальянца Антонио не верят, что кто-то из их отцов мог убить Анну.