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Постер к сериалу Оборванная мелодия
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Киноафиша Сериалы Оборванная мелодия
Оборванная мелодия (2018 - 2018) Оборванная мелодия 12+
Год выпуска 2018
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность 4 часа 0 минут
О чем сериал

Сериал «Оборванная мелодия» – это детективная история о детях, распутывающих тайны своих родителей. На модной презентации неожиданно погибает известная пожилая фотомодель Анна Никифорова. Ее дочь Елена узнает, что в день смерти на матери был дорогой подарок от прежнего любовника-итальянца Донато – карнавальная маска с камнями Борджиа. В убийстве подозревают отца Лены. Но в это время Донато кончает жизнь самоубийством, признавшись в преступлении. Однако ни Лена, ни сын итальянца Антонио не верят, что кто-то из их отцов мог убить Анну.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Сергей Астахов
Сергей Астахов
Джулиано Ди Капуа
Жанна Эппле
Виталий Егоров
Виталий Егоров
Сергей Виноградов
Сергей Виноградов
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Оборванная мелодия - Сезон 1 Сезон 1
2018, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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