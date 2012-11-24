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Киноафиша Сериалы Только о любви

Только о любви (2012 - 2012)

Только о любви 12+
Год выпуска 2012
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 46 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 6 часов 8 минут
О чем сериал

Действие происходит в конце 80-х гг в маленьком городе Заводске. Леся - красивая, одаренная, но очень своенравная девушка. После смерти родителей ее растила старшая сестра Катя – ради Леси она оставила мечту о сцене и работала за троих, чтобы Леся ни в чём не нуждалась. Вскоре после окончания школы красавицу Лесю позвал замуж влюбленный до безумия поклонник и девушка ответила согласием. Но вместо того, чтобы готовится к свадьбе, героиня целыми днями пропадает на вокзале, с тоской встречает поезда из Москвы и ждёт, что Он всё-таки вернётся…

В ролях
В ролях
Екатерина Молоховская
Екатерина Молоховская
Елена Подкаминская
Елена Подкаминская
Виталий Егоров
Виталий Егоров
Карина Разумовская
Карина Разумовская
Нелли Пшенная
Игорь Фурманюк
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Только о любви - Сезон 1 Сезон 1
2012, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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