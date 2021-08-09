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Киноафиша Сериалы Вместе навсегда

Вместе навсегда (2021 - 2021)

Vmeste navsegda 18+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 13 часов 20 минут

О чем сериал

Катя (Алена Константинова) и Саша (Артур Сопельник) любят друг друга и собираются пожениться. Во время знакомства родителей герои узнают, что их семьи – заклятые враги. Между влюбленными неожиданно встает богатый бизнесмен Роман Гордеев (Петр Рыков), владелец подпольного казино. Гордеев ни перед чем не остановится, чтобы завоевать Катю. Но Катя предана Саше, да и ее младшая сестра Лиза (Арина Постникова) буквально одержима Романом. Волей обстоятельств Катя и Саша вынуждены расстаться, но смогут ли они отказаться друг от друга?

В ролях
В ролях
Виталий Егоров
Виталий Егоров
Татьяна Колганова
Татьяна Колганова
Олег Алмазов
Олег Алмазов
Арина Постникова
Арина Постникова
Петр Рыков
Петр Рыков
Елена Оболенская
Елена Оболенская
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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8.6 IMDb
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Сезоны
Вместе навсегда - Сезон 1 Сезон 1
2021, 16 эпизодов
 
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