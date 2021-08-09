Катя (Алена Константинова) и Саша (Артур Сопельник) любят друг друга и собираются пожениться. Во время знакомства родителей герои узнают, что их семьи – заклятые враги. Между влюбленными неожиданно встает богатый бизнесмен Роман Гордеев (Петр Рыков), владелец подпольного казино. Гордеев ни перед чем не остановится, чтобы завоевать Катю. Но Катя предана Саше, да и ее младшая сестра Лиза (Арина Постникова) буквально одержима Романом. Волей обстоятельств Катя и Саша вынуждены расстаться, но смогут ли они отказаться друг от друга?