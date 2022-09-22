Его спасли от кунсткамеры: история самого маленького актера СССР

Черномор в «Руслане и Людмиле», Туранчокс в «Через тернии к звездам», Базиль в «Дикой охоте короля Стаха» — все эти роли актера Владимира Федорова забыть невозможно. Причиной тому был не только несомненный актерский талант, но и запоминающаяся внешность, прежде всего рост 130 сантиметров.

Уже после рождения будущей кинозвезды его мать получила от акушерки поистине шокирующее предложение заспиртовать младенца, потому что на него «есть заказ». К счастью, мать Владимира ответила отказом.

Интересно, что самый маленький актер СССР вообще не помышлял о карьере в кино, будучи талантливым физиком-ядерщиком, учившимся у самого Курчатова. Владимиру принадлежало более полусотни научных работ, известных в том числе и за рубежом. Но после того, как режиссер Птушко предложил ему роль Черномора, дальнейшая судьба 33-летнего Федорова была решена.

С 1972 года Владимир Александрович сыграл более четырех десятков запомнившихся зрителям ролей. Из-за роста амплуа его было в основном одинаковым: карлики, шуты и юродивые. Но даже оставаясь в этих рамках, он наделял каждого своего персонажа неповторимой харизмой.

К сожалению, в 2013 году Федоров пережил инсульт и вынужден был уйти со сцены, а через восемь лет его не стало.