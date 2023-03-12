Обомлеете: за что карлика Черномора из сказки «Руслан и Людмила» боготворили женщины

Легендарная экранизация пушкинской сказки «Руслан и Людмила» стала настоящим хитом в СССР. Роль злодея Черномора исполнил актер Владимир Федоров. Мало кто знает, что судьба этого артиста сложилась невероятным образом.

Несмотря на свой недуг и рост в 130 сантиметров, Федоров пользовался обожанием женщин. Он почти никогда не был один, и всю жизнь актера окружали только красавицы. Дело в его неуемной энергии, уверенности в себе и эрудированности.

Первой супругой Владимира Анатольевича стала роскошная длинноногая блондинка. Однако их семейное счастье продлилось всего три месяца. Жена ушла к другому актеру, который еще и открыто подтрунивал над Федоровым.

Следующей пассией стала очаровательная Аля, похожая на Мэрилин Монро. В этом браке родился сын Михаил, и вскоре семья зажила счастливо как никогда. Но Черномору вдруг стало скучно, и в итоге рухнул и этот брак.

Третьей женой стала Елена. Она родила от него двух дочек, одна из которых унаследовала болезнь отца. Это плохо сказалось на отношениях супругов, и вскоре последовал развод.

Последней избранницей неистового Черномора стала Вера, которая была моложе на 35 лет. С ней он прожил до самой смерти. Вера заботливо выхаживала супруга и оставалась с ним до последней секунды.