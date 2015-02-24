Сериал является экранизацией автобиографической книги Чарльза Фалько «Бродяги, монголы и преступники: мое внедрение в самые смертоносные банды Америки». В 2003 году ее герой был задержан спецслужбами США за торговлю наркотиками и мог оказаться в тюрьме на долгие 20 лет. Сотрудники Бюро по контролю алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (сокращенно ATF) предложили задержанному сделку. По ее условиям, в обмен на свободу Чарльз должен был внедриться в преступную группировку байкеров. Операция по ликвидации банды длилась три года, но это было только начало сотрудничества Фалько и ATF.