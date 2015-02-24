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Рейтинги
8.5 Рейтинг IMDb: 8.1
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Рейтинги
8.5 Рейтинг IMDb: 8.1
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Киноафиша Сериалы Под прикрытием
Под прикрытием (2015 - 2016) Gangland Undercover 16+
Год выпуска 2015
Страна Канада
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал History
Продолжительность 14 часов 0 минут
О чем сериал

Сериал является экранизацией автобиографической книги Чарльза Фалько «Бродяги, монголы и преступники: мое внедрение в самые смертоносные банды Америки». В 2003 году ее герой был задержан спецслужбами США за торговлю наркотиками и мог оказаться в тюрьме на долгие 20 лет. Сотрудники Бюро по контролю алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (сокращенно ATF) предложили задержанному сделку. По ее условиям, в обмен на свободу Чарльз должен был внедриться в преступную группировку байкеров. Операция по ликвидации банды длилась три года, но это было только начало сотрудничества Фалько и ATF.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Дон Фрэнкс Lizard
Шон Бенсон
Шон Бенсон Crowbar
Ari Cohen Koz
Паулино Нюнс Schizo
Joanne Boland Meredith
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Под прикрытием - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 6 эпизодов
 
Под прикрытием - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2016, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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