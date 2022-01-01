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Екатерина Копанова
Екатерина Копанова
Ekaterina Kopanova
О персоне
Фильмография
Екатерина Копанова
Ekaterina Kopanova
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Дата рождения
26 мая 1985
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Место рождения
Донецк, СССР (Украина)
Рост
160 см
Биография Екатерины Копановой
Родилась 26 мая 1985 года. Донецк, СССР (Украина).
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Фильмография Екатерины Копановой
Одноклассники смерти
детектив, криминал
2020, Россия
0.0
Мышеловка на три персоны
детектив, мелодрама
2017, Россия
0.0
Трое в лифте, не считая собаки
детектив, мелодрама
2017, Россия
0.0
Проверка на любовь
мелодрама
2013, Россия
3.0
Первоклашки
комедия, мюзикл
2012, Россия
4.0
В ожидании чуда
мелодрама, комедия, сказка
2007, Россия
7.0
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