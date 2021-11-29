«Ключ от всех дверей» – это российский мелодраматический сериал о жизни и работе психолога Анны Королевой. Женщина разработала уникальную методику борьбы с конфликтами и стрессами. После ее сеансов пациенты выходят буквально новыми людьми и забывают обо всех личных драмах и семейных ссорах. Кроме того, Аня поддерживает их и за пределами своего кабинета, приходя на помощь в критический момент. Но выясняется, что с собственной личной жизнью женщины ее метод не работает. Ей придется выбирать между работой и семьей.