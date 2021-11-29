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Киноафиша Сериалы Ключ от всех дверей
Ключ от всех дверей (2021 - …) Ключ от всех дверей 12+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность 13 часов 20 минут
О чем сериал

«Ключ от всех дверей» – это российский мелодраматический сериал о жизни и работе психолога Анны Королевой. Женщина разработала уникальную методику борьбы с конфликтами и стрессами. После ее сеансов пациенты выходят буквально новыми людьми и забывают обо всех личных драмах и семейных ссорах. Кроме того, Аня поддерживает их и за пределами своего кабинета, приходя на помощь в критический момент. Но выясняется, что с собственной личной жизнью женщины ее метод не работает. Ей придется выбирать между работой и семьей.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Сергей Юшкевич
Сергей Юшкевич
Екатерина Копанова
Екатерина Копанова
Светлана Колпакова
Светлана Колпакова
Алексей Фатеев
Алексей Фатеев
Юлия Кудояр
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Ключ от всех дверей - Сезон 1 Сезон 1
2021, 16 эпизодов
 
Кадры из сериала
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