Звезда «Обручального кольца» пострадала: злоумышленники ударили по больному

Звезда «Обручального кольца» Екатерина Копанова недавно пережила сильный стресс. Актриса столкнулась с мошенниками, ударившими ее по самому больному.

Копанова долгое время вела Telegram-канал, посредством которого она собирала деньги на благотворительные цели. На днях великодушием артистки воспользовались злоумышленники.

Мошенники взломали канал Екатерины, разместили в нем несколько фото с просьбой о помощи и организовали сбор денег. Самое примечательное, что доступ актрисы к ее же детищу был закрыт.

Екатерина уже предупредила подписчиков, что от ее имени орудуют мошенники. Она предостерегла их от перевода денежных средств. Сейчас в отношении злоумышленников проводится проверка.

Сам инцидент сильно ударил по Копановой. На своем канале она рассказывала о жизни, общалась с поклонниками и занималась добрыми делами. А теперь от имени Екатерины мошенники вымогают деньги с ее подписчиков. Это не могло не опечалить артистку.