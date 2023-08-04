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Звезда «Обручального кольца» пострадала: злоумышленники ударили по больному

4 августа 2023 07:30
Звезда «Обручального кольца» пострадала: злоумышленники ударили по больному

Случившееся принесло ей немало страданий.

Звезда «Обручального кольца» Екатерина Копанова недавно пережила сильный стресс. Актриса столкнулась с мошенниками, ударившими ее по самому больному.

Копанова долгое время вела Telegram-канал, посредством которого она собирала деньги на благотворительные цели. На днях великодушием артистки воспользовались злоумышленники.

Мошенники взломали канал Екатерины, разместили в нем несколько фото с просьбой о помощи и организовали сбор денег. Самое примечательное, что доступ актрисы к ее же детищу был закрыт.

Екатерина уже предупредила подписчиков, что от ее имени орудуют мошенники. Она предостерегла их от перевода денежных средств. Сейчас в отношении злоумышленников проводится проверка.

Сам инцидент сильно ударил по Копановой. На своем канале она рассказывала о жизни, общалась с поклонниками и занималась добрыми делами. А теперь от имени Екатерины мошенники вымогают деньги с ее подписчиков. Это не могло не опечалить артистку.

Фото: Кадр из фильма «Марафон для трех граций»
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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