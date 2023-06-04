«Вечная невеста» Бондаренко показала мужа: теперь ей завидуют еще больше

Любимец россиянок Станислав Бондаренко на протяжении многих лет снимался с рыжеволосой красавицей Екатериной Копановой. У актеров аж восемь совместных проектов, где они сыграли влюбленную пару Надю Митрофанову и Дмитрия Полуянова. Героиня осталась «вечной невестой», на которой персонаж Бондаренко никак не может жениться.

А вот в реальной жизни у 38-летней Копановой все в порядке со своим благоверным. Екатерина состоит в счастливом браке с Павлом Палкиным, от которого она родила четверых детей. Супруг актрисы работает юристом.

Недавно она поделилась с подписчиками семейным фото. Многие, глядя на Павла, позавидовали Копановой, ведь она «отхватила» настоящего красавца. У избранника Екатерины светлые волосы, голубые глаза и благородные черты лица. Он ничуть не хуже ее экранного партнера Бондаренко.

Семейство проводит много времени вместе. Актриса призналась, что растить трех девочек и мальчика несложно, ведь муж ей во всем активно помогает. Копанова даже не стала нанимать няню.