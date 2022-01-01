Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Бартломей Топа
Бартломей Топа
Bartlomiej Topa
О персоне
Фильмография
Бартломей Топа
Bartlomiej Topa
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
26 мая 1967
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Биография Бартломей Топа
Родился 26 мая 1967 года. Польша.
Развернуть
Фильмография Бартломей Топа
Кербела
драма, военный
2015, Польша / Болгария
6.0
Чужое небо
триллер, драма
2015, Польша
6.0
Король жизни
драма, комедия
2015, Польша
5.0
Летнее солнцестояние
драма
2015, Польша / Германия
6.0
Дорожный патруль
драма, криминал
2013, Польша
7.0
Крот
драма
2011, Франция / Польша
6.0
Все фильмы
Related video
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь